В КГБ Белоруссии сообщили о контактах со странами Запада в сфере борьбы с терроризмом

Глава ведомства Константин Бычек заявил о сотрудничестве с США, Великобританией, Францией и ОАЭ

МИНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии установил контакты с компетентными органами ряда стран Запада в сфере борьбы с международным терроризмом и экстремизмом. Об этом заявил начальник следственного управления КГБ Константин Бычек.

"Мы смогли установить широкие контакты с нашими партнерами из зарубежных стран, таких как США, Великобритания, Франция, поддержать контакты с нашими коллегами из Объединенных Арабских Эмиратов, наметить совместные направления дальнейшего сотрудничества в деле противодействия преступлениям в сфере экстремизма и международного терроризма", - сказал он в сюжете, показанном в эфире телеканала ОНТ.

В сюжете сообщалось, что контакты Бычека с коллегами состоялись в ходе прошедшего в ОАЭ международного форума по проблемам борьбы с терроризмом и экстремизмом, в котором участвовали представители силовых структур из 15 стран.