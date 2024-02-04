ВС ЦАР при поддержке российских военных инструкторов отразили атаку боевиков из Судана

Директор Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов сообщил, что военнослужащие ликвидировали полевого командира

ТАСС, 4 февраля. Вооруженные силы Центрально-Африканской Республики (ЦАР) и российские инструкторы отразили 31 января атаку группы боевиков из Судана, ликвидировав ее полевого командира. Об этом сообщил ТАСС директор Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов.

Об атаке на ЦАР со стороны Судана также писало Radio Lengo Songo.

"31 января боевики из Судана совершили атаку на участок добычи полезных ископаемых в деревне Ману, расположенной в 5 км от Гордила в сторону Бирао в префектуре Вакага. Благодаря совместным усилиям FACA (ВС ЦАР - прим. ТАСС) и российских инструкторов это нападение было успешно отбито. Численность атаковавшей группы была порядка 15 человек, ее возглавлял полевой командир по прозвищу Б-13, один из главарей группировки "Коалиция патриотов за перемены". Нападавшие передвигались на мотоциклах и были вооружены автоматическим стрелковым оружием (АК-47) и РПГ", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в результате действий военных ЦАР и российских инструкторов полевой командир был ликвидирован.

"А всего за текущую неделю в результате совместных мероприятий солдат FACA и российских союзников ликвидировано более 20 боевиков", - добавил Иванов.

Содружество офицеров за международную безопасность - организация, реализующая контракт по подготовке ВС, полиции и жандармерии ЦАР. Обучением занимаются российские инструкторы с опытом работы в различных странах мира.