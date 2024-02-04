Глава МИД Турции ожидает, что к 10 февраля Конгресс примет решение по F-16

Хакан Фидан рассказал, что после подачи в Конгресс документов о сделке с Турцией есть двухнедельный период ожидания

АНКАРА, 4 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан ожидает к 10 февраля от Конгресса США решения по вопросу продажи Анкаре истребителей F-16. Об этом он заявил в эфире телеканала A-haber.

"Как только мы одобрили в парламенте шведский закон (протокол о вступлении Швеции в НАТО - прим. ТАСС), президент США Джо Байден направил в Конгресс письмо. Сразу после подписания этого закона нашим президентом документ был передан той стороне (США - прим. ТАСС), и об этом было сообщено Конгрессу. Процесс далее идет следующим образом: после подачи в Конгресс документов [о сделке с Турцией] есть двухнедельный период ожидания. Так что уверен, что по истечении двух недель, то есть к следующей субботе, процесс завершится", - сказал Фидан, имея в виду, что американские законодатели примут решение по сделке по F-16 для Турции.

Он также отметил, что между Анкарой и Вашингтоном "была предварительная договоренность, что шаги в вопросе [F-16] будут сделаны после решения вопроса о членстве Швеции" в НАТО. Министр также обратил внимание на то, что обычно администрация США не направляет в Конгресс подобные письма и запросы, если предварительно это не было согласовано с законодателями.

Относительно сделки по F-16 Фидан сообщил, что существует необходимость обновить имеющийся у ВВС Турции парк этих самолетов, однако в республике также "государственными и частными компаниями реализуются два важных проекта в этой сфере". "Это боевые самолеты следующего поколения. Один пилотируемый, другой беспилотный. И эти проекты чрезвычайно важны для нас. В дальнейшем мы будем уделять больше внимания отечественным ресурсам для удовлетворения этих потребностей", - сказал он.

Турция несколько лет назад запросила у США 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для имеющихся у нее самолетов. Как заявлял ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, некоторые члены Конгресса призывают увязать такие поставки с шагами Анкары, необходимыми для принятия Швеции в НАТО.