Глава МИД Турции анонсировал поставки беспилотников в Египет

БПЛА направят в рамках нормализации двусторонних отношений, сообщил Хакан Фидан

АНКАРА, 4 февраля. /ТАСС/. Турция поставит Египту беспилотные летательные аппараты в рамках нормализации двусторонних отношений. Об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу A-haber.

"Наши двусторонние отношения важны по следующим причинам: они важны с точки зрения региональной безопасности, они чрезвычайно важны с точки зрения торговли, - подчеркнул он. - Нормализация отношений важна для того, чтобы Египет мог получать определенную поддержку и технологии. У нас также есть соглашение о предоставлении Турцией беспилотных летательных аппаратов и других технологий. Наше сотрудничество в Африке также важно, особенно в Ливии".

Ожидается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может посетить Египет в середине февраля. Это станет первой поездкой турецкого лидера в эту страну после свержения президента Египта Мухаммеда Мурси в июле 2013 года.

Отношения между Анкарой и Каиром ухудшились в 2013 году после свержения Мурси, с которым у Турции были тесные отношения. Вслед за этим обе страны отозвали своих послов. В марте 2021 года занимавший тогда пост главы МИД Турции Мевлют Чавушоглу объявил о возобновлении контактов с Египтом на дипломатическом уровне. В ноябре 2022 года на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Катаре состоялась короткая встреча президентов Египта и Турции, после которой в отношениях наметилось значительное потепление. В конце февраля 2023 года глава египетского МИД Самех Шукри посетил пострадавший от землетрясения город Адана на юге Турции.

4 июля 2023 года страны полностью восстановили дипотношения, назначив послов в Анкару и Каир.