Зеленский считает необходимым кадровое обновление управленческого аппарата Украины

Президент республики отметил, что "нельзя опускать руки и допускать, чтобы упаднические настроения превалировали"

РИМ, 4 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым кадровое обновление всего управленческого аппарата страны, не только его военной составляющей.

"Перезагрузка и новое начало необходимы <...>. И это касается не одного человека, а группы управленцев и не в единственном военном секторе", - сказал он в интервью первому каналу Государственного итальянского телевидения RAI, отвечая на вопрос о возможной отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Зеленский добавил, что нельзя опускать руки и допускать, чтобы упаднические настроения превалировали.