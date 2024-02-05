Израиль заявил США, что все еще готов решить ситуацию с Ливаном путем дипломатии

В то же время министр обороны еврейского государства Йоав Галант подчеркнул, что страна не исключает для себя и другие сценарии

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 февраля. /ТАСС/. Израиль все еще готов добиться деэскалации на границе с Ливаном дипломатическим путем, но не исключает для себя и другие сценарии решения проблемы. Об этом израильский министр обороны Йоав Галант заявил старшему советнику Госдепартамента США Эймосу Хокстину на встрече в Тель-Авиве.

"Мы преданы нашим гражданам. Мы готовы разрешить этот кризис [на ливано-израильской границе] путем дипломатических договоренностей, однако готовы и к любому другому сценарию", - заявил Галант, чьи высказывания распространила пресс-служба Минобороны.

В ходе разговора с американским эмиссаром он "подчеркнул приверженность Государства Израиль улучшению ситуации с безопасностью вдоль северной границы Израиля, что включает в себя устранение угроз проникновения и ведения огня из Ливана", отметили в министерстве.

"Стороны обсудили необходимость изменения ситуации с безопасностью на северном направлении и обсудили пути безопасного возвращения перемещенных [жителей] населенных пунктов Израиля в свои дома на севере. Министр Галант выразил признательность советнику Хокстину за его личную роль и лидерство администрации США в решении вопросов безопасности на северном направлении", - заключили в Минобороны Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.

Сохраняется напряженность и на северной границе Израиля, где регулярно происходят обстрелы с территории Ливана, на которые израильские военные отвечают огнем. По данным армейской пресс-службы, мишенями становятся объекты организации "Хезболлах". Из приграничных районов эвакуированы более 80 тыс. израильтян.