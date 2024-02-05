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Военная операция на Украине

В Киеве надеются, что возможная победа Трампа на выборах в США не изменит линию помощи

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что "если помощь уменьшится, оборона будет прорвана"

РИМ, 5 февраля. /ТАСС/. Украинские власти рассчитывают на то, что общая линия помощи Украине со стороны США не изменится после возможной победы на американских президентских выборах Дональда Трампа.

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"Мы должны найти способы работать вместе. Я хотел бы надеяться, что даже если что-то изменится в США, линия останется той же. Среди республиканцев звучат радикальные голоса, но многие поддерживают Украину", - сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью первому каналу Государственного итальянского телевидения RAI, отвечая на вопрос о возможной победе Трампа на выборах. Он признал, что "если помощь [Запада] уменьшится, оборона будет прорвана".

Выборы президента Соединенных Штатов пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года действующий американский лидер Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Его предшественник Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года, он считается сейчас фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев. Ранее Трамп заявлял, что в случае избрания добился ты завершения конфликта на Украине да 24 часа. 

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