Евродепутат заявил, что ЕС финансирует Киев, зная о присвоении средств Брюсселя олигархами

Гаральд Вилимски напомнил, что по решению Совета ЕС Украине направят €50 млрд

ВЕНА, 5 февраля. /ТАСС/. Евросоюз передает Киеву очередной транш в размере €50 млрд, осознавая, что Украина является одной из самых коррумпированных стран Европы, а украинские олигархи могут присваивать средства ЕС. Об этом заявил газете Heute евродепутат Гаральд Вилимски, возглавляющий делегацию Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте.

"По решению Совета ЕС мы сейчас вкачиваем в Украину еще 50 млрд, зная, что Украина - одна из самых коррумпированных стран и что олигархи используют деньги, полученные от помощи", - подчеркнул евродепутат.

Согласно данным социологического опроса от 31 января, опубликованным Австрийским агентством печати, АПС является самой популярной политической силой страны (27,3%). Правящие Австрийская народная партия (22,3%) и "Зеленые" (8,5%) суммарно пользуются поддержкой 30,8% населения.

На саммите в Брюсселе 1 февраля лидеры 27 стран ЕС приняли решение выделить из бюджета сообщества на финансовую поддержку Украины €50 млрд в течение четырех лет. При этом они согласились с предложением Венгрии и установили механизм контроля за расходованием денег. Через год ЕС вернется к обсуждению этого вопроса, а через два года пересмотрит объем финансовой помощи Украине в свете подготовки своего нового бюджета.