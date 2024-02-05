Бразильские военные усилили охрану границы с Венесуэлой и Гайаной из-за кризиса в Эссекибо

По информации агентства Brasil, танковый батальон в составе 28 единиц бронетехники и личного состава перебросили из Манауса в приграничный штат Рорайма

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 февраля. /ТАСС/. Власти Бразилии направили дополнительный контингент техники и личного состава для охраны границы с соседними Венесуэлой и Гайаной. Об этом сообщило местное агентство Brasil.

Отмечается, что танковый батальон в составе 28 единиц бронетехники и личного состава переброшен из Манауса в приграничный штат Рорайма для усиления охраны границ с соседними Венесуэлой и Гайаной. Район, граничащий со странами, вовлеченными в территориальный спор, получит 10%-ое усиление личного состава. Общую численность военнослужащих в приграничном районе планируется довести до 600 человек.