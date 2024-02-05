Сенаторы США предложили выделить $8 млн на надзор за помощью Украине

Еще $14,1 млрд рассчитывают направить на помощь Израилю, $20,23 млрд - на обеспечение безопасности границы с Мексикой

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Американские сенаторы от обеих партий предложили дополнительно выделить $8 млн на обеспечение надзора за целевым использованием Киевом предоставляемой ему помощи. Об этом говорится в тексте согласованного в верхней палате Конгресса США законопроекта о выделении дополнительного финансирования на поддержку Украины и Израиля, а также об ужесточении пограничного контроля на южной американской границе.

Согласно документу, выделяются "$8 млн генеральному инспектору Министерства обороны США, который выступает в качестве специального генерального инспектора по операции Atlantic Resolve с целью дальнейшего осуществления надзора за помощью Украине".

Общая сумма предложенных дополнительных ассигнований составила более $118 млрд. Из них $60,06 млрд сенаторы рассчитывают направить на поддержку Украины, $14,1 млрд - на помощь Израилю, $20,23 млрд - на обеспечение безопасности границы с Мексикой.

Согласно документу, $25 млн также выделяется аппаратам генеральных инспекторов Госдепартамента и Агентства по международному развитию США на обеспечение надзора за расходованием всех средств, которые могут быть выделены в соответствии с данным законопроектом.

В январе аппарат генерального инспектора Министерства обороны США сообщил, что Пентагон не смог "полностью выполнить требования по контролю за конечным использованием поставок оборонной продукции на Украину". Согласно его оценкам, по состоянию на июнь 2023 года не была проведена в срок инвентаризация военного оборудования, предназначенного Киеву, на сумму более $1 млрд. Согласно подсчетам газеты The New York Times на основе доклада, власти США не сумели должным образом обеспечить подотчетность примерно 40 тыс. единиц вооружений.

Операция Atlantic Resolve проводится США с 2014 года с целью усиления восточного фланга НАТО и наращивания американского военного присутствия в Европе.