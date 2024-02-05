Лидер Сальвадора заявил о своей победе и победе своей партии на выборах

Найиб Букеле сообщил, что получил более чем 85% голосов

ГАВАНА, 5 февраля. /ТАСС/. Лидер Сальвадора Найиб Букеле заявил, что выиграл прошедшие в воскресенье выборы президента страны с результатом в более чем 85% голосов, а его партия "Новые идеи" по результатам парламентских выборов получила 58 из 60 мест в Законодательной ассамблее (однопалатный парламент).

"По нашим данным, мы выиграли президентские выборы, набрав более 85% голосов, и получаем минимум 58 из 60 депутатов в [Законодательной] ассамблее. Это рекорд за всю историю мировой демократии", - написал он на своей странице в X (ранее Twitter).

В настоящий момент Верховный избирательный трибунал обрабатывает поступающие с избирательных участков данные о результатах подсчета голосов, которые будут оглашены в ближайшее время. По данным экзитполов, проведенных исследовательской компанией CID Gallup, Букеле набирает 87% голосов.