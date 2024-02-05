Сенат США предложил выделить $14,1 млрд на военную поддержку Израиля

Сенаторы также выступили с предложением направить $2,44 млрд в поддержку операций в зоне ответственности Центрального командования ВС Соединенных Штатов и "на компенсацию боевых расходов на вооружение в Красном море"

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Представленные Сенатом Конгресса США пакетные договоренности по оказанию помощи Украине и Израилю, а также ужесточению контроля над американо-мексиканской границей предусматривают выделение $14,1 млрд на военную поддержку Израилю. Об этом говорится в тексте согласованного в верхней палате Конгресса США соответствующего законопроекта. Данный документ был обнародован 4 февраля председателем комитета по ассигнованиям Сената Пэтом Мюрреем (демократ от штата Вашингтон).

"Пакет дополнительных расходов на нужды национальной безопасности в размере $118,28 млрд предусматривает выделение $14,1 млрд на поддержку Израиля в области безопасности", - говорится в документе.

В частности, предлагается направить Израилю $10,6 млрд на военные нужды по линии Министерства обороны США, в том числе "$4 млрд на противоракетную оборону Израиля и $1,2 млрд на снабжение системы противоракетной обороны "Железный купол". Кроме того, сенаторы предложили выделить еврейскому государству $3,5 млрд по линии Агентства международного развития США, "чтобы помочь Израилю в восстановлении территориальной безопасности и сдерживании".

Кроме того, законодатели выступили с предложением направить $2,44 млрд в поддержку операций в зоне ответственности Центрального командования ВС США и "на компенсацию боевых расходов на вооружение в Красном море".

Судьба согласованного сенаторами при участии Белого дома законопроекта в Палате представителей совершенно не ясна. Аналитики не исключают, что законодатели от оппозиционной Республиканской партии США, у которых большинство голосов в нижней палате Конгресса, не поддержат законопроект в его нынешнем виде. Спикер палаты представителей Конгресса республиканец Майк Джонсон (от штата Луизиана) уже высказывался ранее именно в таком ключе.