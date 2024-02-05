США заявили о нанесении ударов по крылатым ракетам хуситов в Йемене

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

В Центральном командовании ВС Соединенных Штатов отметили, что каждая из них была готова к пуску по кораблям в Красном море

НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля. /ТАСС/. Американские военные нанесли 4 февраля очередную серию ударов по территории Йемена, целями атак стали пять крылатых ракет мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах". Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"4 февраля, приблизительно в 05:30 по времени Саны, силы CENTCOM в целях самообороны осуществили удар по крылатой ракете хуситов. С 10:30 по времени Саны силы CENTCOM осуществили удары по четырем противокорабельным крылатым ракетам, каждая из которых была готова к пуску по кораблям в Красном море", - говорится в сообщении командования, размещенном в X (ранее Twitter).