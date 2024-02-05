Сенат США предложил выделить $4,83 млрд на сдерживание КНР и помощь партнерам в регионе

Законопроект, предложенный сенаторами, также включает "положения, "позволяющие усилить поддержку беднейших стран мира для смягчения экономических последствий" СВО и якобы "применения Китаем экономического принуждения для продвижения своих интересов"

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Согласованные Сенатом Конгресса США пакетные договоренности по оказанию помощи Украине и Израилю, а также ужесточению контроля над американо-мексиканской границей предусматривают выделение $4,83 млрд на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, а также "сдерживание агрессии" Китая. Об этом говорится в тексте подготовленного верхней палатой Конгресса законопроекта о дополнительных бюджетных расходах на эти нужды. Документ был обнародован 4 февраля председателем комитета по ассигнованиям Сената Пэт Мюррей (демократ от штата Вашингтон).

Как утверждается в документе, "$4,83 млрд выделяются на поддержку ключевых региональных партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе и сдерживание агрессии со стороны китайского правительства". Так, сенаторы предлагают израсходовать "$2 млрд <...> на поддержку важнейших партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе". Кроме того, сенаторы "включили [в законопроект] $2,58 млрд на укрепление потенциала США и их союзников в Индо-Тихоокеанском регионе". При этом $1,9 млрд будет направлено на военно-промышленный комплекс (ВПК) США "для пополнения запасов американских вооружений, поставляемых Тайваню". Как отмечается в документе, $133 млн также будет предоставлено ВПК "для производства критически важных компонентов крылатых ракет".

В документ также включены "положения, "позволяющие усилить поддержку беднейших стран мира для смягчения экономических последствий" СВО и якобы "применения Китаем экономического принуждения для продвижения своих интересов".

Судьба согласованного сенаторами при участии Белого дома законопроекта в Палате представителей не ясна. Аналитики не исключают, что законодатели от оппозиционной Республиканской партии США, у которых большинство голосов в нижней палате Конгресса, не поддержат законопроект в его нынешнем виде. Спикер палаты представителей Конгресса республиканец Майк Джонсон (от штата Луизиана) уже высказывался ранее именно в таком ключе.