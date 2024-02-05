Сенат США высказался за выработку Белым домом стратегии по Украине

По замыслу членов верхней палаты Конгресса, она должна быть рассчитана на несколько лет, включать "конкретные и достижимые цели" и оценки предполагаемых расходов Вашингтона

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Сенат Конгресса США предлагает обязать американскую администрацию подготовить стратегию поддержки Украины и противодействия России. Об этом свидетельствуют согласованные верхней палатой Конгресса пакетные договоренности по оказанию помощи Украине и Израилю, а также ужесточению контроля над американо-мексиканской границей. Текст этих соглашений в виде законопроекта о дополнительных бюджетных расходах в нынешнем финансовом году был обнародован в воскресенье председательницей комитета по ассигнованиям Сената Пэт Мюррей (демократ от штата Вашингтон).

Законопроект, как указано в сопроводительных документах к нему, "требует от администрации передать [в Конгресс] стратегию поддержки Украины Соединенными Штатами против агрессии правительства Российской Федерации".

По замыслу членов верхней палаты Конгресса, эта стратегия должна быть рассчитана на несколько лет, включать "конкретные и достижимые цели", оценки предполагаемых расходов Вашингтона, фиксировать интересы США и способы "измерения прогресса". Как говорится в тексте законопроекта, стратегию нужно будет обновлять как минимум раз в квартал в период до 30 сентября 2025 года. Отчеты о реализации стратегии должны сопровождаться засекреченными оценками со стороны глав Комитета начальников штабов ВС США и Европейского командования ВС США.

Судьба согласованного сенаторами при участии Белого дома законопроекта в Палате представителей пока не ясна. Есть основания подозревать, что законодатели от оппозиционной Республиканской партии, имеющие большинство в нижней палате Конгресса, не поддержат законопроект в его нынешнем виде. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон (от штата Луизиана) уже высказывался на днях именно в таком ключе. На прошлой неделе Джонсон, занимающий в государственной иерархии США третий по значимости пост, назвал законопроект Сената "заведомо непроходным вариантом".