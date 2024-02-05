Красный Полумесяц сообщил о гибели двух палестинцев в Газе после обстрела Израилем

В организации отметили, что также медики оказали помощь раненым в результате обстрела жилого дома в городе Дейр-эль-Балах

ДУБАЙ, 5 февраля. /ТАСС/. Два человека погибли, еще несколько ранены в результате обстрела израильской армией жилых домов в городе Дейр-эль-Балах в центральном районе сектора Газа.

Как сообщает Палестинский Красный Полумесяц, бригады скорой помощи "извлекли из-под завалов тела двух погибших". "Также медики оказали помощь раненым в результате обстрела жилого дома в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа", - написано в сообщении организации, опубликованном на странице в X (ранее Twitter).

Катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на правительство палестинского анклава отмечает, что за минувшие сутки не менее 30 человек в центральной части сектора погибли из-за обстрелов жилых домов израильской авиацией.