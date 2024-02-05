Спикер Палаты представителей: законопроект о допфинансировании обречен на провал

Майк Джонсон отметил, что документ "даже не приблизится к тому, чтобы положить конец катастрофе на границе" США и Мексики

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Представленные Сенатом Конгресса США пакетные договоренности по оказанию помощи Украине и Израилю, а также ужесточению контроля над американо-мексиканской границей обречены на провал, они оказались хуже, чем думали республиканцы. Об этом заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана).

"Я видел достаточно. Этот законопроект оказался даже хуже, чем мы ожидали, он даже не приблизится к тому, чтобы положить конец катастрофе на границе, созданной президентом [США Джо Байденом], - написал Джонсон на странице в X (ранее Twitter). - Если этот законопроект дойдет до Палаты представителей, он обречен на провал".

Сенат США 4 февраля представил пакетные договоренности о выделении дополнительного финансирования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября прошлого года, объединяющие средства на ужесточение пограничного контроля на южной границе, помощь Украине и Израилю. Джонсон ранее уже называл предложение Сената "заведомо непроходным".