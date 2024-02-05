Источник: поставляемое Украине оружие обнаружили у мексиканских картелей и ХАМАС

ТАСС, 5 февраля. Оружие, поставляемое западными странами на Украину, уже было обнаружено у боевиков мексиканских картелей и представителей группировок из стран Ближнего Востока. Об этом ТАСС сообщил представитель силовых структур.

"Оружие, поставляемое в ВСУ, уже всплывало у мексиканских картелей и ХАМАС", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что после появления информации об этом, уровень недоверия со стороны Запада к Киеву значительно вырос. "Сейчас западные страны усилили проверки коррупционной составляющей, связанной с поставками вооружения", - добавил он.

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