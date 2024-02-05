Правительство Японии не подтвердило данные об утечке дипломатической переписки

Генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси отметил, что в Токио не подтверждали, что конфиденциальная информация, находящаяся в распоряжении Министерства иностранных дел, была раскрыта в результате кибератаки

ТОКИО, 5 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии не подтверждает утечку информации, содержавшейся в дипломатической переписке, в результате предполагаемой атаки хакеров из Китая в 2020 году. Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси.

"В связи с тем что этот вопрос имеет отношение к информационной безопасности, я воздержусь от ответа. Мы не подтверждали, что конфиденциальная информация, находящаяся в распоряжении Министерства иностранных дел, была раскрыта в результате кибератаки", - сказал он.

Ранее газета Yomiuri сообщила, что в 2020 году сети обмена конфиденциальной дипломатической информацией МИД Японии были взломаны, предположительно, из-за действий китайских хакеров. Речь идет главным образом о дипломатической переписке между японским посольством в Пекине и МИД Японии. Масштабы утечки данных, а также ее конкретное содержание до конца не определены. Не исключается, что в переписке могли содержаться секретные сведения, полученные японскими дипломатами от иностранных правительств.

По сведениям издания, летом 2020 года США предупредили японскую сторону по дипломатическим каналам о слежке Китая за японскими посольствами. Вашингтон тогда выразил обеспокоенность в связи со степенью защищенности японской дипломатической переписки.

Примерно в то же время осенью 2020 года, по данным газеты The Washington Post, хакеры из Китая получили доступ к японским сетям связи военного назначения. Министерство обороны Японии, комментируя содержание той статьи, отмечало, что не фиксировало утечек конфиденциальной информации из сетей связи.