СМИ: израильские военные уничтожили опорный пункт ХАМАС в западной части Хан-Юниса

По данным издания Yedioth Ahronoth, он служил центральной базой, использовавшейся радикальным движением для тренировок в рамках подготовки к нападению 7 октября 2023 года

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 февраля. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении крупного опорного пункта боевиков радикальной палестинской группировки ХАМАС в западной части Хан-Юниса. Об этом информирует новостное издание Yedioth Ahronoth.

В последние дни подразделения бригады "Гивати" атаковали крупный опорный пункт ХАМАС в западной части Хан-Юниса, который служил центральной базой, использовавшейся ХАМАС для тренировок в рамках подготовки к нападению 7 октября 2023 года, отмечает газета. На территории базы, которая была уничтожена военными, среди прочего располагался офис Мохаммеда Синвара, брата военного руководителя ХАМАС Яхьи Синвара, сообщила армейская пресс-служба.