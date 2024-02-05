СМИ: заявления министра обороны Южной Кореи могут спровоцировать столкновения

В статье Центрального телеграфного агентства Кореи отмечается, что различные и многочисленные учения Южной Кореи повышают напряженность в регионе

СЕУЛ, 5 февраля. /ТАСС/. Враждебные высказывания министра обороны Республики Корея Син Вон Сика в отношении КНДР могут спровоцировать столкновения на Корейском полуострове. Об этом говорится в комментарии Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

"Как только стало известно о том, что в окрестностях Корейского полуострова находятся три американских авианосца одновременно, человек, выступающий как министр обороны марионеток, смело и без зазрения совести стал городить крайне опасную чепуху, в том числе о "конце режима" и об "устранении руководства противника", - говорится в статье. В ней отмечается, что различные и многочисленные учения Южной Кореи повышают напряженность в регионе.

"Даже трехлетний ребенок понимает, что подобные резкие выражения между станами, находящимися в состоянии войны, могут стать открытым объявлением войны, стать катализатором физических столкновений", - добавляет ЦТАК. Корейская война 1950-1953 годов закончилась перемирием, мирный договор подписан не был.

"Мы уже предупреждали, что их "немедленный, сильный ответ до конца" может превратиться в их "немедленную смерть, насильственную погибель и конец", - говорится в комментарии. Авторы добавили, что в случае продолжения "не соответствующих достоинству КНДР" комментариев и "обновления рекордов" по учениям "хрупкая судьба марионеточной Республики Корея может быть бесповоротно сломана".

24 января министр обороны Республики Корея посетил подразделение южнокорейских ВВС, в эксплуатации которого находятся 40 малозаметных истребителей F-35, предназначенных для нанесения "стратегических ударов". Обращаясь к южнокорейским летчикам, Син Вон Сик заявил, что, "если режим [лидера КНДР] Ким Чен Ына сделает наихудший выбор и начнет войну", они, "будучи незримой силой, защищающей Республику Корея", будут "в авангарде операций по устранению руководства неприятеля и приближению конца его режима". В тот день КНДР запустила несколько крылатых ракет.