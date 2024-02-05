Токаев 7 февраля проведет заседание кабмина по итогам развития Казахстана за 2023 год

На нем также обозначат основные задачи на 2024 период, сообщила пресс-служба президента республики

АСТАНА, 5 февраля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 7 февраля проведет расширенное заседание правительства, на котором будут подводиться итоги социально-экономического развития республики за 2023 год. Об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана.

"7 февраля под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание правительства. В ходе мероприятия будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2023 год и обозначены основные задачи на предстоящий период", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе правительства Казахстана сообщили, что рост ВВП страны по итогам 2023 года составил 5,1%. Правительство прогнозирует рост экономики республики в 2024 году на уровне не менее 5,3%.