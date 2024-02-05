ВВС Южной Кореи примут участие в учениях по космической безопасности в США

Речь идет об учениях Global Sentinel

СЕУЛ, 5 февраля. /ТАСС/. ВВС Республики Корея примут участие в многосторонних учениях по космической безопасности в США. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны Республики Корея Чон Ха Гю.

"Военно-воздушные силы с сегодняшнего дня по 16 февраля принимают участие в совместных учениях по мерам в космической сфере, которые проводятся на базе Космических сил США Ванденберг в Калифорнии", - сказал он.

Южнокорейские СМИ отмечают, что речь идет об учениях Global Sentinel. Помимо ВВС, Южная Корея в качестве участников отправит сотрудников Института космических наук и астрономии, Института аэрокосмических исследований, а в качестве наблюдателей будут присутствовать представители ВМС и сухопутных войск, управления программ оборонных закупок.

В тренировках примут участие около 250 человек из 28 стран, будет отрабатываться сотрудничество в предупреждении об угрозах из космоса, таких как столкновение спутников и падение космического мусора. Участники будут обсуждать и отрабатывать меры по противодействию в этих ситуациях.