В Суэцком канале заявили о рекордном спаде доходов в январе из-за эскалации в Красном море

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Он сократился на $376 млн, сообщил глава управления канала Усама Рабиа

КАИР, 5 февраля. /ТАСС/. Доходы Суэцкого канала, соединяющего Средиземное и Красное моря, в январе продемонстрировали рекордное падение, сократившись на $376 млн из-за эскалации в регионе. Об этом сообщил глава управления канала Усама Рабиа в эфире телеканала ON в четверг вечером.

По его словам, "канал сильно пострадал от последних событий в регионе и кризиса в Красном море". "Доходы Суэцкого канала в январе 2023 года составили $804 млн, а в январе этого года сократились до $428 млн", - сообщил Рабиа. Количество кораблей, прошедших по каналу в январе 2024 года, составило 1 362, сократившись на 36% по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году (2 155 кораблей).

"Суэцкий канал впервые переживает такой кризис", - подчеркнул глава управления, отметив, что он провел несколько встреч с представителями международных судоходных компаний, чтобы найти выход из него.

По имеющейся информации, в настоящее время около 20 судоходных компаний, включая шесть крупнейших в мире, приняли решение о перенаправлении принадлежащих им судов по маршруту вокруг мыса Доброй Надежды, отказавшись от использования Суэцкого канала из-за ситуации в южной части Красного моря.

Доходы Египта от эксплуатации Суэцкого канала в 2023 году превысили $10 млрд. Финансовые поступления от канала являются одной из основных доходных статей египетского бюджета и важным источником пополнения долларов в казне страны.