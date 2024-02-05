Буркина-Фасо считает, что ECOWAS ежегодно потеряет почти €70 млн из-за выхода трех стран

По словам министра экономики и финансов Буркина-Фасо Абубакара Наканабо, последствия выхода его страны из объединения для экономики государства "не будут значительными"

РАБАТ, 5 февраля. /ТАСС/. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) будет терять свыше порядка 45 млрд западноафриканских франков КФА (более €68,6 млн) каждый год из-за выхода из состава объединения Буркина-Фасо, Мали и Нигера. Такую оценку дал министр экономики и финансов Буркина-Фасо Абубакар Наканабо.

"ECOWAS также пострадает, потому что переход от 15 к 12 странам [в составе объединения] неизбежно приведет к потере доходов", - сказал министр в интервью информагентству AIB.

По его словам, последствия выхода Буркина-Фасо из объединения для экономики страны "не будут значительными". Министр подчеркнул, что три государства Западной Африки, выйдя из ECOWAS, прекратили участвовать в многостороннем формате сотрудничества, что не скажется на двусторонних отношениях стран региона. "Отношения между странами в большой степени строятся на интересах. Если у стран есть интерес работать по экономическим вопросам, я думаю, это получится", - добавил Наканабо.

28 января Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о совместном решении как можно быстрее выйти из ECOWAS. В совместном заявлении трех стран подчеркнуто, что ECOWAS "находится под влиянием иностранных держав, превратившись в угрозу для государств-членов и их народов". Все три страны подали в ECOWAS официальные уведомления о выходе из организации.

ECOWAS было создано весной 1975 года странами Западной Африки. ECOWAS ввело санкции против Буркина-Фасо, Гвинеи, Мали и Нигера, требуя от захвативших власть в этих странах военных скорейшего восстановления гражданских форм правления и проведения президентских и всеобщих выборов. С уходом Буркина-Фасо, Мали и Нигера из ECOWAS число стран - участниц объединения сократится до 12. Пост председателя ECOWAS занимает в текущем году президент Нигерии Бола Тинубу.