СМИ: США поставили Тайваню в качестве помощи зенитные ракетные комплексы Stinger

По информации газеты "Тайбэй шибао", в пакеты помощи также вошли 1 тыс. пулеметов M240B, 80 тыс. комплектов боевого снаряжения, аэростаты, а также тренировочные комплексы для наземных пусковых установок противокорабельных ракет Harpoon

ГОНКОНГ, 5 февраля. /ТАСС/. Правительство США на безвозмездной основе передало вооруженным силам Тайваня дополнительную партию переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger. Об этом сообщила газета "Тайбэй шибао".

"Согласно имеющимся сведениям, поставленные США в качестве помощи ПЗРК Stinger несколькими партиями уже переданы Тайваню и в приоритетном порядке распределяются по частям, которые отвечают за оборону столицы (город Тайбэй - прим. ТАСС), подразделениям военной полиции, морской пехоты и спецназа сухопутных войск", - отмечает издание.

Помимо ПЗРК Stinger, в пакеты помощи США вошли 1 тыс. пулеметов M240B, 80 тыс. комплектов боевого снаряжения, аэростаты, а также тренировочные комплексы для применения наземных пусковых установок противокорабельных крылатых ракет Harpoon.

Тайвань еще в 2017 и 2019 годах заключил контракты с США о поставках 500 ракет для ПЗРК Stinger, 178 пусковых установок и 170 комплектов систем опознавания "свой - чужой". Поставки в рамках сделки общей стоимостью 13,46 млрд новых тайваньских долларов (около $429,2 млн) должны завершиться в 2025 году.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией. США являются главным поставщиком вооружений для Тайваня. По оценке МИД КНР, общая сумма американских военных поставок острову за несколько лет превысила $70 млрд.