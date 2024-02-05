МИД Новой Зеландии призвал освободить летчика, взятого в заложники год назад

Глава ведомства Уинстон Питерс сообщил, что в конце 2023 года Филиппу Мертенсу удалось "связаться с друзьями и семьей и заверить их, что он жив и здоров"

СИДНЕЙ, 5 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел новой Зеландии Уинстон Питерс опубликовал обращение к повстанцам в Западном Папуа, удерживающим в заложниках новозеландского пилота Филиппа Мертенса, с призывом освободить его.

"Мы настоятельно призываем тех, кто удерживает Мертенса, освободить его немедленно и без причинения вреда. Его дальнейшее содержание под стражей не отвечает ничьим интересам, <…> а захвату заложников никогда не может быть никакого оправдания", - указал Питерс в заявлении на сайте правительства страны.

Глава МИД сообщил, что в конце 2023 года Мертенсу удалось "связаться с друзьями и семьей и заверить их, что он жив и здоров". Он также отметил, что новозеландские власти остаются в постоянном контакте со своими индонезийскими коллегами и "не прекращают работать над возвращением летчика домой".

Новозеландский пилот самолета индонезийской авиакомпании Susi Air и пять его пассажиров были взяты в плен 8 февраля 2023 года. Ответственность за захват на себя взяло военное крыло сепаратистской Национально-освободительной армии Западного Папуа. Позднее боевики отпустили пассажиров самолета, заявив, что пилот не будет освобожден до тех пор, пока индонезийское правительство не признает независимость региона. Индонезийские власти подчеркнули, что будут сохранять закрепленный в конституции страны принцип неделимости и целостности государства и вести переговоры с сепаратистами не намерены.

В апреле индонезийские военнослужащие попытались отбить похищенного новозеландца, но сепаратисты, удерживающие Мертенса, открыли огонь по отряду солдат, убив четверых из них и тяжело ранив еще пятерых. С тех пор все попытки освободить пилота включают только переговоры.

В 1969 году Индонезия установила контроль над территорией Западной Новой Гвинеи и образовала из нее провинцию Западный Ириан, позднее разделив ее на две части - Папуа и Западное Папуа. В 2019 году в провинциях Папуа и Западное Папуа прошли беспорядки и акции протеста с требованием провести референдум о самоопределении.