Новое польское правительство намерено осуществить судебную реформу во избежание санкций ЕС

Министр юстиции республики Адам Боднар сообщил о намерении до конца месяца представить шаги по судебной реформе своим коллегам по Евросоюзу

ЛОНДОН, 5 февраля. /ТАСС/. Новое польское правительство во главе с премьер-министром Дональдом Туском намерено осуществить судебную реформу, в том числе переназначить лояльных бывшим властям страны судей Конституционного суда, с целью убедить ЕС отменить санкционную процедуру в отношении Варшавы. Об этом заявил министр юстиции Польши Адам Боднар в интервью газете Financial Times.

"Наша задача - сделать все возможное имеющимися инструментами", - подчеркнул министр. Он отметил, что планы нового правительства могут натолкнуться на противодействие со стороны президента страны Анджея Дуды, который представляет бывшую партию власти "Право и справедливость" (ПиС). В частности, президент может наложить вето на планируемое решение правящей коалиции поменять всех 15 членов Конституционного суда (КС), которые были назначены предыдущим правительством ПиС. В этом случае, сказал Боднар, перестановки в КС придется отложить до следующих президентских выборов в 2025 году.

Польский министр также сообщил изданию о намерении до конца месяца представить шаги по судебной реформе своим коллегам по Евросоюзу для того, чтобы убедить Брюссель остановить в отношении Варшавы санкционную процедуру по статье 7 Договора о ЕС. "Своими следующими действиями я постараюсь убедить [ЕС], что статья 7 должна быть отменена для Польши - и Конституционный суд является лишь частью этой дискуссии", - заявил политик.

План Боднара, помимо смены состава КС, будет включать "по меньшей мере пять-шесть законопроектов" по восстановлению независимости судебной системы, в том числе органа, который назначает судей. Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил в эфире радиопрограммы Polskie Radio, что правительство намерено изменить основной закон страны, внеся в него поправки, связанные с системой правосудия.

В середине декабря 2015 года польский Сейм (нижняя палата парламента), большинство мест в котором было у ПиС, принял поправки к закону о Конституционном суде. Изменения предусматривали принятие решений двумя третьими голосов против обычного большинства ранее. В 2017 году парламент Польши принял законы о реформе Национального судебного совета страны и Верховного суда, по которым 15 членов совета, который назначает всех судей, стали избираться на четырехлетний срок Сеймом, а не в судебной среде, как это делалось прежде.

Верховный суд получил право по представлению местных судов пересматривать дела, решения по которым были уже вынесены в течение последних 20 лет. В декабре того же года Еврокомиссия впервые в истории ЕС запустила санкционную процедуру в отношении Польши за нарушение фундаментального принципа независимости судебной системы, которая может привести к лишению республики права голоса в Совете ЕС в соответствии с 7-й статьей Договора о ЕС.