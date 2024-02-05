СМИ: судьи конституционного суда Чехии получают угрозы из-за одобрения пенсионных мер

Как напомнил портал irozhlas.cz, суд пользовался большим доверием общественности

ПРАГА, 5 февраля. /ТАСС/. Судьи конституционного суда Чехии получают оскорбления и угрозы из-за одобрения ими предложенных правительством мер по единовременному сокращению роста пенсий. Со ссылкой на председателя конституционного суда Йозефа Баксу об этом сообщил новостной портал irozhlas.cz.

"Никогда еще я не получал такого количества оскорбительных, ненавистнических заявлений с угрозами, как в последнюю неделю", - привел портал слова Баксы, судебная практика которого насчитывает около 40 лет.

Правительство республики в мае 2023 года предложило пакет жестких мер по экономии средств государственного бюджета. Они были утверждены парламентом. Одной из них является единовременное сокращение роста пенсий на фоне инфляции. Из-за этого, согласно порталу, пенсионеры недосчитались в среднем около 1 тыс. крон (примерно $45) в месяц.

Депутаты парламентской оппозиции обратились в конституционный суд с предложением об отмене им меры, касающейся отказа от единовременного повышения пенсий. Судьи 24 января его отклонили.

Конституционный суд, как напомнил портал, пользовался большим доверием общественности. "И вдруг, сейчас на основе одного нашего заключения мы [как говорится в поступающих письмах], глупые, не понимаем того [что делаем], мы продавшиеся [заинтересованной стороне], проправительственные, большевистские", - сказал Бакса. Он категорически отверг эти утверждения.