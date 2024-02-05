Хуситы пригрозили США в случае наземной атаки на Йемен "новым Вьетнамом"

Как заверил высокопоставленный представитель движения "Ансар Аллах" Мухаммед Али аль-Хуси, хуситы не намерены блокировать Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив

РИМ, 5 февраля. /ТАСС/. США в случае, если начнут наземную операцию в Йемене, могут столкнуться с более сложной ситуацией, чем была во времена конфликтов в Афганистане и Вьетнаме. Об этом сказал в интервью газете La Repubblica высокопоставленный представитель йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" Мухаммед Али аль-Хуси.

"Наземная война - это то, что желает йеменский народ, потому что наконец сможет сразиться с теми, кто ответственен за его страдания на протяжении девяти лет. Если США направят войска в Йемен, им придется столкнуться с ситуацией сложнее, чем в Афганистане и Вьетнаме. Мы готовы к разным вариантам нанесения стратегического поражения американцам в регионе", - сказал он.

Представитель "Ансар Аллах" добавил, что прямых контактов с американцами нет, несмотря на то что американская сторона пыталась их установить, пояснив, что коммуникация осуществляется через команду переговорщиков в Омане.

Как заверил аль-Хуси, хуситы не намерены блокировать Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив. "Суда, никак не связанные Израилем, не понесут ущерба", - указал он. Он также предупредил Италию, что страна станет целью, если будет участвовать в агрессии против Йемена. "Мы советуем Италии сохранять нейтралитет, это минимум, что можно сделать", - указал спикер.