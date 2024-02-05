Медведчук: решение Международного суда ООН показало, что мир не с Украиной

По словам бывшего лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", власти Украины рассчитывали на политическое, а не на юридическое решение суда ООН

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Отклонение Международным судом ООН большинства претензий Киева к Москве показало, что лозунг о поддержке Украины всем миром рушится. Такое мнение выразил бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина".

"Лозунг режима [президента Украины Владимира] Зеленского "весь мир с нами" рушится на глазах, недавно украинским пропагандистам еще раз представился случай в этом убедиться. Как сообщил МИД России, "31 января <…> Международный суд не пошел на поводу у Киева и принципиально отказался признать Россию "государством-агрессором". Суд также отверг украинские инсинуации о том, что ДНР и ЛНР якобы являются "террористическими организациями", - написал он в авторской колонке на медиаплатформе "Смотрим.ру".

Медведчук считает, что власти Украины рассчитывали на политическое, а не на юридическое решение суда ООН. Однако, по словам политика, "подозрение насчет того, что западные кураторы не хозяева всего мира, как-то не проникало в узкие лбы украинских дипломатов". Деградация украинской судебной системы, по его мнению, привела к тому, что "истцы представить не могли, что дело будет рассмотрено как-то иначе, чем им хотелось бы". Медведчук полагает, что украинское руководство рассчитывало на решение суда в свою пользу, чтобы далее присвоить себе замороженные российские активы.

Среди причин поражения Украины в суде политик выделяет, во-первых, отсутствие доказательств, которыми украинские юристы должны были подкрепить свои обвинения. "Для украинских политиков и дипломатов, прислуживающих власти Зеленского, непонятно, почему громкие крики, падение на пол, а после активное дрыганье ногами не являются веским доказательством в суде", - отмечает лидер движения "Другая Украина". Второй причиной неудачи украинской власти он называет смешивание в своем обвинении "этнических и "расовых" вопросов с политическими", что не только показывает некомпетентность и неподготовленность обвинения, но и является "базой для обвинения в нацизме, от которого так открещивается режим Зеленского", так как "именно нацисты смешивали вопросы "крови" и политики".

Третьей причиной, по которой суд ООН принял такое решение, украинский политик считает укрепление международного положения России, в то время как Украина "безосновательно перестала считать Россию субъектом международных отношений".

"Попытки режима Зеленского с помощью "расовой теории" обвинить Россию и срубить "бабла" оказались напрасными, более того, они показали узколобую нацистскую сущность режима", - подчеркивает Медведчук. Он также указал, что в мире растет понимание опасности нынешней украинской власти. Это понимание, по его мнению, "ширится и крепнет".

Об иске Украины против России

Ранее Международный суд ООН отклонил большую часть претензий Украины к РФ в рамках иска о применении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Украина 16 января 2017 года подала в Международный суд ООН иск, в котором обвинила Россию в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В рамках этого дела украинская сторона применительно к конвенции о борьбе с финансированием терроризма пыталась представить ситуацию так, как будто ДНР и ЛНР являются террористическими организациями, а Россия финансировала их, в том числе путем поставок вооружения. Что касается конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Украина утверждала, что в Крыму якобы проводится целенаправленная кампания расовой дискриминации крымских татар и украинцев. Российская сторона отвергала все предъявляемые обвинения.