Вице-премьер по евроинтеграции Молдавии вступила в должность

Кристину Герасимову привели к присяге в присутствии президента Майи Санду и премьер-министра Дорина Речана

КИШИНЕВ, 5 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер Молдавии по евроинтеграции Кристина Герасимов вступила в должность. Она была приведена к присяге в присутствии президента Майи Санду и премьер-министра Дорина Речана, передает корреспондент ТАСС.

"Клянусь защищать демократию, основные права и свободы человека, суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Молдавии", - зачитала вице-премьер текст присяги. Выступившая на церемонии Санду отметила "важность работы вице-премьера в связи с принятым в декабре прошлого года решением о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Молдавией".

Ранее парламент Молдавии по предложению правительства разделил министерство иностранных дел и европейской интеграции на два ведомства. МИД возглавил Михай Попшой, а функции ведомства, связанные с процессом евроинтеграции, были переданы бюро по европейской интеграции при государственной канцелярии, которое возглавила вице-премьер без портфеля Герасимов.

ЕС предоставил Украине и Молдавии в июне 2022 года статус стран-кандидатов. Лидеры ЕС на встрече в Брюсселе 14-15 декабря 2023 года приняли решение приступить к переговорам с Украиной и Молдавией о вступлении в сообщество, которые могут начаться в марте или позднее.