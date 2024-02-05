Приговоренного в Китае к казни австралийца признали виновным в шпионаже

Как отметил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, китайские власти обеспечили право обвиняемого на апелляцию

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Австралийский писатель Ян Хэнцзюнь, приговоренный в Китае к смертной казни, признан виновным в шпионаже. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Суд признал вину Ян [Хэн]цзюня в шпионаже", - подтвердил Ван Вэньбинь на брифинге.

Как уточнил официальный представитель, китайские власти обеспечили право обвиняемого на апелляцию. По его словам, австралийская сторона получила возможность присутствовать на заседании суда.

Писатель китайского происхождения Ян Хэнцзюнь - критик Коммунистической партии Китая, бывший сотрудник МИД КНР, об исчезновении которого стало известно 18 января 2019 года. Вскоре после этого Пекин подтвердил его задержание в связи с деятельностью, представляющей угрозу национальной безопасности. В понедельник суд приговорил обвиняемого к казни с отсрочкой на два года с возможным смягчением вердикта на пожизненное лишение свободы.