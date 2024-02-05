Sky: не менее пяти бойцов курдских сил погибли при нападении на базу США на востоке Сирии

По информации телеканала, за нападением стоят "иракские формирования"

ДУБАЙ, 5 февраля. /ТАСС/. Контролируемая военнослужащими США военная база, расположенная в районе нефтяного месторождения Эль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, подверглась нападению. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По его сведениям, в результате атаки погибли по меньшей мере пять бойцов курдских "Сил демократической Сирии" (СДС). Утверждается, что за нападением стоят "иракские формирования", информация об обстоятельствах произошедшего не приводится.

С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа в октябре прошлого года участились нападения на американские военные базы в Ираке и Сирии с использованием ракет и беспилотников. Шиитские формирования предупредили, что увеличат число вооруженных операций на территории республик, поскольку США продолжают оказывать военную помощь армии Израиля. 1 февраля телеканал Al Mayadeen, ссылаясь на американский военный источник, информировал о том, что с 17 октября 2023 года на военнослужащих ВС США и возглавляемой Вашингтоном международной антитеррористической коалиции в Сирии было совершено 98 нападений.

Большая часть сирийских провинций Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасеке, расположенных на востоке и северо-востоке страны, в настоящее время контролируется курдскими СДС, которым оказывают поддержку США. С 2015 года американское командование создало девять военных баз в этом районе. В конце 2019 года занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп одобрил план, согласно которому в Сирии останутся несколько сотен американских военнослужащих. Одной из главных их задач является обеспечение контроля над нефтяными месторождениями на северо-востоке и востоке страны. В Дамаске рассматривают военное присутствие США на сирийской территории как незаконную оккупацию.