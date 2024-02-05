Армия Израиля заявила об уничтожении десятков боевиков в секторе Газа

Как сообщила пресс-служба Армии обороны еврейского государства, в Хан-Юнисе войска ЦАХАЛ провели целенаправленные рейды на объекты террористов

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 февраля. /ТАСС/. Израильские военные за минувшие сутки уничтожили десятки вооруженных радикалов в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Войска ЦАХАЛ продолжают проводить целенаправленные рейды по объектам террористов ХАМАС в центральной и северной частях сектора Газа. За минувшие сутки уничтожены десятки террористов. В Хан-Юнисе (город в южной части сектора Газа - прим. ТАСС) войска ЦАХАЛ продолжают убивать террористов в боях и проводить целенаправленные рейды на объекты террористов. За минувшие сутки военные уничтожили десятки террористов, устроивших засады на войска по всему городу", - говорится в сообщении.

"В Хан-Юнисе войска ЦАХАЛ провели целенаправленные рейды на объекты террористов, обнаружили автоматы, снайперские винтовки, гранаты и боеприпасы, а также уничтожили 10 террористов огнем с близкого расстояния при поддержке с воздуха", - добавили военные. Кроме того, "в Хан-Юнисе истребитель израильских ВВС нанес удар по террористическому отряду ХАМАС, находившемуся внутри объекта, в котором террористы готовились атаковать войска ЦАХАЛ в близлежащем строении с помощью взрывчатки", сообщили также в армии.

"В центральной части сектора Газа террористический отряд из пяти человек был выявлен вблизи войск ЦАХАЛ и оперативно подавлен в ходе совместных действий с участием сухопутных войск, бригадного центра управления огнем, самолетов, ВМС и танков", - продолжили в пресс-службе. "В ходе другой операции террорист, перевозивший взрывные устройства поблизости от войск ЦАХАЛ, был атакован с беспилотника. Были зафиксированы вторичные детонации, свидетельствующие о наличии у него взрывных устройств", - сообщили также военные.

"Кроме того, ракетные катера ЦАХАЛ нанесли удары по террористическим объектам, используемым террористическими организациями в секторе Газа", - добавили в армейском ведомстве.