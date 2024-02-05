Politico: ЕС рассчитывает принять новый пакет антироссийских санкций к 24 февраля

По данным газеты, он будет носить символический характер

БРЮССЕЛЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Европейские дипломаты назвали новый пакет антироссийских санкций ЕС "символическим" из-за жестких временных рамок на его утверждение. В сообществе рассчитывают принять его к 24 февраля, сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, срок, установленный для разработки очередных ограничений, "слишком мал", чтобы среди них оказались "какие-то значительные" меры. В ЕС стремятся принять новый пакет ко второй годовщине начала СВО в качестве политического жеста поддержки Украины.

В рамках новых мер упор будет сделан на борьбе с обходом санкций через третьи страны, добавили источники газеты. Ограничения также будут касаться импорта алюминия и передвижения российских дипломатов внутри Шенгенской зоны. В то же время алюминий играет важнейшую роль при производстве самолетов и в строительстве. В связи с этим идея о запрете импорта этого металла из России, скорее всего, "встретит серьезное противодействие", пишет издание.