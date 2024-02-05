На год раньше: чего ожидать от президентских выборов в Азербайджане

В Азербайджане уже 7 февраля пройдут внеочередные президентские выборы. Они должны были состояться в 2025 году, но были перенесены в связи с изменением статуса Нагорного Карабаха, который многие годы был неподконтрольным Баку. Кто сразится за пост главы государства и на кого делают ставки эксперты — в материале ТАСС

Азербайджан готовится в среду, 7 февраля, провести внеочередные президентские выборы. Впервые в истории страны они пройдут на всей ее территории, включая Карабах, — и это их главная особенность. Именно восстановлением территориальной целостности, приведшим к возникновению новой ситуации в стране и регионе, власти Азербайджана объяснили необходимость проведения выборов более чем за год до завершения семилетнего срока президентства действующего главы государства Ильхама Алиева. По плану выборы должны были состояться в апреле 2025 года. Однако в начале декабря прошлого года Алиев подписал распоряжение о назначении внеочередного голосования на 7 февраля. Сам он заявил, что это должно стать началом отсчета новой эры в жизни республики.

Семь кандидатов

На пост главы государства баллотируются семь кандидатов, хотя претендентов было гораздо больше — 17. Десяти из них не удалось собрать положенные для регистрации 40 тыс. голосов в свою поддержку. Радикальная оппозиция в лице партий "Народный фронт Азербайджана" и "Мусават", как и в 2018 году, отказалась от участия в выборах, сославшись на отсутствие условий для политической конкуренции. Однако многие эксперты связывают такое решение с желанием оппозиции, заведомо обреченной на провал, сохранить лицо.

По единодушному мнению экспертов, действующий президент Ильхам Алиев, который идет на выборы уже в пятый раз, — бесспорный фаворит президентский гонки. Аналитики не сомневаются, что 62-летний Алиев, за плечами которого 20-летний опыт пребывания на посту первого лица государства, вне конкуренции. Его популярность в стране очень высока — он лидер, обеспечивший победу в 44-дневной войне в Карабахе осенью 2020 года и полное восстановление суверенитета Азербайджана над территориями, которые почти 30 лет были неподконтрольны Баку.

Политический капитал Алиева достаточно весом: ВВП страны увеличился за это время в 3,6 раза и превысил 123 млрд манатов (более $72 млрд), ее стратегические валютные резервы выросли в 43 раза — с $1,6 млрд в 2003 году до $68,5 млрд в 2023-м, в экономику республики вложено в качестве инвестиций почти $320 млрд, создано более 2,7 млн новых рабочих мест, число безработных сократилось на треть, а бедных — в семь раз, создана современная боеспособная армия.

В случае своего избрания Алиев обещает продолжить реформы, направленные на дальнейшее улучшение социального благосостояния, модернизировать управление экономикой, усилить поддержку предпринимательства, расширить применение цифровых технологий в сфере госуслуг, вывести на орбиту новый спутник, решить проблему снабжения населения питьевой водой. Программа Алиева предусматривает строительство современных городов, поселков и сел в Карабахе, что позволит уже к 2026 году переселить туда 34,5 тыс. семей и обеспечить интеграцию этих территорий в экономику страны. Внешнеполитическая составляющая программы включает подписание мирного договора с Арменией на основе выдвинутых Азербайджаном пяти базовых принципов, формирование неконфликтной повестки, укрепление двусторонних отношений с соседями и усиление связей с тюркскими государствами, развитие энергетической дипломатии.

Обещания конкурентов

Из шести конкурентов Алиева пятеро хотя бы раз участвовали в президентских выборах. Самый опытный из них — депутат парламента и лидер партии "Единый народный фронт Азербайджана" Гудрат Гасангулиев. Для него, как и для Алиева, эти выборы пятые. Правда, ни на одних из них он не набирал более 3% голосов. 58-летний Гасангулиев обещает в случае избрания в течение девяти месяцев принять новую конституцию, предусматривающую переход к парламентской республике, восстановить отмененную более 20 лет назад пропорциональную систему выборов в законодательный орган и провести на ее основе в феврале 2025 года парламентские выборы. Он также считает необходимым ограничить срок полномочий президента пятью годами, придав ему статус церемониального лица, и наделить исполнительной властью премьер-министра.

52-летний депутат парламента и самовыдвиженец Захид Орудж участвует в президентских выборах в третий раз, его самый высокий результат — 3,12% голосов. Лидер Партии великого созидания Фазиль Мустафа идет на выборы во второй раз, впервые он участвовал в них в 2008 году. 58-летний депутат парламента планирует сосредоточить первостепенное внимание на реформах образования и вопросах демографии.

Нынешние выборы — вторые и для самовыдвиженца, бывшего лидера Либерально-демократической партии Азербайджана 54-летнего Фуада Алиева. В случае избрания он намерен объявить о нейтральном статусе Азербайджана, ускорить вступление страны в Шанхайскую организацию сотрудничества, Евразийский экономический союз и БРИКС, инициировать выход из ГУАМ — региональной организации, созданной в 1997 году Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдавией.

52-летний лидер партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев был соперником Ильхама Алиева на выборах в 2018 году. Его избирательная программа предусматривает широкие социальные реформы, а во внешней политике он выступает за усиление политико-экономических и военных связей с Турцией и Пакистаном. Еще один пункт его программы — строительство на каспийском побережье гигантского туристического комплекса — "азербайджанской Антальи".

Единственный дебютант нынешней избирательной гонки — лидер партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев.

Подготовка к голосованию

По Конституции Азербайджана избранным считается кандидат, за которого отдали голоса более половины избирателей, участвовавших в голосовании. На прошлых выборах Ильхама Алиева поддержали 86,22% избирателей при явке 74,5%.

В целом предвыборная кампания, которая в этот раз длится всего 22 дня, проходит беспрецедентно спокойно. Эксперты прогнозируют победу действующего президента с огромным отрывом от соперников, а оппозиция, которая обычно проявляла активность в предвыборный период, не провела на этот раз ни одного митинга.

Традиционно явка на президентских выборах в Азербайджане бывает высокой: в 2008, 2013 и 2018 годах она превышала 70%.

Интерес наблюдателей

По данным ЦИК Азербайджана, за ходом голосования будут следить около 85 тыс. местных наблюдателей от политических партий и представителей гражданского общества. Как отметил глава Центризбиркома Мазахир Панахов, на каждый избирательный участок приходится до 15 человек.

Регистрацию прошли также около 800 международных наблюдателей. По приглашению правительства страны мониторинг электорального процесса осуществляют миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, которая включает более 300 наблюдателей, и Содружества Независимых Государств во главе с генсеком Сергеем Лебедевым. В состав последней входит около 170 экспертов.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), чьи наблюдательные миссии традиционно приезжали на большинство выборов в Азербайджане, приглашения в этот раз не получила. В ответ ПАСЕ отказалась ратифицировать полномочия азербайджанской делегации на своей зимней сессии и заявила о преследовании оппозиции и нарушении прав карабахских армян. В Баку расценили это как преднамеренную и неприемлемую попытку вмешательства в избирательный процесс и приостановили работу своей делегации в ПАСЕ на неопределенное время.

Прогнозы экспертов

Эксперты, которые не сомневаются в победе Ильхама Алиева, уже сейчас задаются вопросом, чего ожидать в поствыборный период: будут ли радикальные изменения в команде президента, на чем власти сосредоточатся в предстоящие семь лет. Политолог Тофик Аббасов считает, что изменения неизбежны. "С решением главной проблемы — карабахского конфликта — у политического руководства страны появилась возможность полностью переключиться на внутренние вопросы", — сказал эксперт в беседе с корреспондентом ТАСС. Он полагает, что власти сконцентрируют внимание на решении социальных вопросов, ускорении перехода от сырьевой экономики к инновационной, продвижении "зеленой" повестки и в первую очередь — на восстановлении Карабаха.