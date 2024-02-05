В Раду внесли законопроекты о продлении на Украине военного положения и мобилизации

Они действуют в стране до 14 февраля

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении в стране военного положения и всеобщей мобилизации. Об этом свидетельствуют данные на сайте украинского парламента.

Указывается, что инициативы были внесены в понедельник и уже переданы на рассмотрение руководству Рады. Тексты законопроектов не опубликованы, однако ранее и военное положение, и мобилизация продлевались на 90 дней, в последний раз - 9 ноября 2023 года.

Военное положение и всеобщая мобилизация действуют на Украине до 14 февраля. В прошлый раз продление принималось на три месяца. При этом постоянное продление военного положения сделало невозможным проведение в стране парламентских выборов, которые были намечены на конец октября прошлого года. По Конституции Украины во время действия военного положения голосование организовывать нельзя. Новое продление сделает законодательно невозможным проведение весной президентских выборов.