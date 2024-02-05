Филиппо призвал отменить "идиотские" санкции против РФ из-за роста цен на газ

Лидер французской партии "Патриоты" отметил, что рост цен на газ связан с "разрушительной политикой ЕС по либерализации" энергетического сектора и призвал Францию выйти из Евросоюза

ПАРИЖ, 5 февраля. /ТАСС/. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо счел необходимым отменить "идиотские" санкции против России, так как они вынуждают Францию покупать газ по крайне завышенным ценам.

"Идиотские санкции против России вынуждают нас покупать газ по более высоким ценам. Иногда даже [покупать] российский газ, который нам продают в 3 раза дороже после его транзита через другие страны. <...> Санкции нужно отменить", - написал он в социальной сети X (ранее Twitter). Филиппо добавил, что рост цен на газ также связан с "разрушительной политикой ЕС по либерализации" энергетического сектора и призвал Францию выйти из ЕС.

Политик отреагировал на материал радиостанции France Bleu, в котором говорится, что в июле цены на газ во Франции увеличатся от 5,5% до 10,5%. По мнению Филиппо, это "новое безумие станет бременем для миллиона французов и предприятий".

Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля 2022 года, когда возникли первые перебои с поставками газа из России в несколько стран ЕС. В конце ноября того же года Организация экономического сотрудничества и развития опубликовала доклад, в котором предупредила, что снижение импорта энергоресурсов из России в Европу может спровоцировать гораздо более резкий и долговременный рост цен на энергоносители, чем предполагалось ранее.