Киргизия и Таджикистан согласовали еще один участок общей границы

Пресс-служба киргизского кабинета министров сообщила, что стороны продолжат работу по описанию оставшихся участков на следующей встрече, которая состоится на территории Таджикистана

БИШКЕК, 5 февраля. /ТАСС/. Представители Киргизии и Таджикистана договорились о согласовании еще около 3,7 км общего участка государственной границы. Об этом сообщила пресс-служба киргизского кабинета министров.

"В соответствии с достигнутой договоренностью в период с 30 января по 5 февраля 2024 года в городе Баткен Баткенской области Кыргызской Республики состоялась очередная встреча топографических рабочих групп и рабочих групп по правовым вопросам правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы. На данной встрече топографические рабочие группы согласовали 3,71 км кыргызско-таджикской государственной границы", - говорится в сообщении.

Как заверили в пресс-службе, стороны продолжат работу по описанию оставшихся участков на следующей встрече, которая состоится на территории Таджикистана.

Протяженность государственной границы между Киргизией и Таджикистаном составляет чуть более 970 км. Переговоры о ее делимитации (определении госграницы с описанием ее прохождения и нанесением на карту) продолжаются с декабря 2002 года. В настоящее время определены государствами около 90% линии прохождения рубежа, остальные участки считаются спорными. Неурегулированность этого вопроса неоднократно становилась причиной конфликтов с участием местных жителей и военнослужащих двух республик.