Пленный военнослужащий ВСУ рассказал, что его подготовка в Европе не имела смысла

Федор Дыбиц добавил, что был мобилизован насильно

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Федор Дыбиц рассказал, что проходил боевую подготовку в учебном центре на территории Испании, однако она не дала украинским бойцам никакого обещанного инструкторами преимущества. Видеозапись распространило Минобороны РФ.

Дыбиц сообщил, что был мобилизован насильно. После военкомата его с другими мобилизованными отправили на две недели в учебный центр "Десна" на территории Украины, потом - на курс молодого бойца в Испании. На территории центра подготовки, на въезде в который было написано "Королевская академия", украинских военнослужащих обучали стрельбе и вождению бронетранспортеров М113. "Инструкторы были испанские, переводчики украинские <…>. Испанские психологи настраивали военнослужащих Украины на скорую победу над Россией. <…> На самом деле, то, чему нас обучали, нам не пригодилось, мы не смогли это даже использовать и никакого эффекта нам это не дало", - сказал он.

Дыбиц также рассказал о плохом обеспечении и о практически полном отсутствии исправной военной техники в своей роте. "У нас техники [было] три штуки БТР-70 из шести в рабочем состоянии. И то метров на 100 она едет и потом ломается", - отметил он.

По словам Дыбица, командир его батальона "положил" за последние две недели около 70% своего личного состава. "Отправил на убой с одними автоматами против гранатометов. <...> Даже лопаток не было, чтобы окопаться", - добавил он.

Он отметил, что украинские военнослужащие морально очень подавлены. "Воевать не хотят. Все боятся. Уходят в СОЧ [самовольное оставление части]. Некоторые даже с командирами уходят, с сержантским составом. Сержант ушел и с ним семь человек сбежали. Побросали автоматы [и сбежали]", - рассказал Дыбиц.