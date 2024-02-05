Правительство Казахстана ушло в отставку

Исполнять обязанности премьер-министра республики временно будет Роман Скляр

АСТАНА, 5 февраля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства республики во главе с премьер-министром Алиханом Смаиловым. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю: принять отставку правительства Республики Казахстан, временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Скляра Романа Васильевича", - говорится в сообщении.

При этом членам кабинета министров поручено продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства.

Скляр ранее занимал должность первого заместителя премьер-министра. Правительство Казахстана до опубликованного в понедельник указа возглавлял Смаилов. Президент назначил его на пост главы кабинета министров в январе 2022 года и переназначил в марте 2023 после выборов в нижнюю палату парламента.

Ранее пресс-служба Токаева сообщила, что президент 7 февраля проведет расширенное заседание правительства, на котором будут подводиться итоги социально-экономического развития республики за прошедший год. При этом некоторые местные эксперты не исключали, что глава государства может произвести кадровые перестановки в кабмине вплоть до смены премьера.