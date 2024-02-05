Партия Туска выбрала мэра Варшавы кандидатом на пост президента Польши

По словам спикера Сената Малгожаты Кидавы-Блоньской, Рафал Тшасковский сначала будет добиваться переизбрания на пост столичного мэра на выборах в местные органы власти 7 апреля

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Мэр Варшавы Рафал Тшасковский выбран кандидатом на пост президента Польши от политического объединения "Гражданская коалиция", лидером которого является премьер-министр Дональд Туск. Это в интервью радиостанции Radio Zet подтвердила маршал (спикер) Сената (верхней палаты парламента) Малгожата Кидава-Блоньская.

"Нашим кандидатом является Рафал Тшасковский", - сказала она. По словам спикера, политик сначала будет добиваться переизбрания на пост столичного мэра на выборах в местные органы власти 7 апреля и лишь затем выставит свою кандидатуру на выборах главы государства, которые пройдут в 2025 г.

Отвечая на вопрос, не собирается ли Туск баллотироваться на пост президента Польши, Кидава-Блоньская ответила: "Сейчас нет".

Крупнейшее оппозиционное объединение Польши "Гражданская коалиция" на выборах в парламент 15 октября получила в 460-местном Сейме (нижней палате парламента) 157 депутатских кресел и совместно с другими оппозиционными силами сформировало коалицию для наличия парламентского большинства.