Lockheed Мартин заключила с Эр-Риядом контракт на производство запчастей для системы THAAD

По информации агентства Reuters, субконтракты позволят расширить производственные возможности в Саудовской Аравии и передать экспертные знания для укрепления оборонной промышленности страны

ЛОНДОН, 5 февраля. /ТАСС/. Американская корпорация Lockheed Martin заключила контракты с компаниями Саудовской Аравии на производстве запасных частей для системы высотного перехвата баллистических ракет (THAAD). Об этом сообщило агентство Reuters.

Согласно заявлению Lockheed Martin, эти субконтракты позволят расширить производственные возможности в Саудовской Аравии и передать экспертные знания для укрепления оборонной промышленности страны.

Американская система противоракетной обороны THAAD предназначена для поражения баллистических ракет малой, средней и промежуточной дальности.

Как сообщалось ранее, Белый дом планирует ослабить введенные два года назад ограничения на поставки наступательных вооружений Саудовской Аравии. Это связано, по данным СМИ, с намерением королевства, крупнейшего покупателям американского оружия, укрепить безопасность в связи с эскалацией на Ближнем Востоке.