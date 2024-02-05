Шведский концерн "Сааб" получил заказ НАТО на гранатометы AT4 на €63 млн

Срок поставки - 2026-2027 годы

СТОКГОЛЬМ, 5 февраля. /ТАСС/. Шведский концерн "Сааб" (Saab) получил от Агентства поддержки и снабжения НАТО (NSPA) заказ на партию гранатометов АТ4, предназначенных для борьбы с бронированными целями. Объем заказа составляет около €63 млн, срок поставки - 2026-2027 годы, сообщается в пресс-релизе концерна.

"Наш АТ4 выделяется на рынке как высоковостребованное и эффективное оружие поддержки. Для нас большая честь, что NSPA снова выразило доверие нашему продукту. Оно может быть уверено, что имеет передовое однозарядное оружие, отличающееся крепкостью и надежностью", - приводятся в пресс-релизе слова главы бизнес-направления Dynamics Йоргена Юханссона.

АТ4 - серия легкого одноразового оружия, предназначенного для использования одним бойцом. Система способна бороться с танками, тяжелыми боевыми машинами, а также выступать в роли противопехотного оружия против долговременных огневых точек и иных оборонительных сооружений противника.