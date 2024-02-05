Испания выделит БАПОР €3,5 млн после приостановки финансирования частью стран

По словам главы МИД королевства Хосе Мануэля Альбареса, палестинское гражданское население зависит от агентства

МАДРИД, 5 февраля. /ТАСС/. Правительство Испании выделит около €3,5 млн Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), чтобы оно могло продолжать свою деятельность в краткосрочной перспективе после прекращения финансирования со стороны некоторых стран. Об этом заявил глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес.

"Палестинское гражданское население зависит от БАПОР, - отметил министр, выступая в парламенте. - Испания привлечет срочную партию [помощи] в размере €3,5 млн БАПОР для поддержания его деятельности в краткосрочной перспективе".

Ранее несколько стран, включая США, Великобританию, Германию и Канаду, объявили о приостановке финансирования БАПОР на фоне подозрений в связях с радикальным палестинским движением ХАМАС. Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини распорядился уволить нескольких сотрудников агентства, которые якобы причастны к нападению боевиков ХАМАС на Израиль, совершенному 7 октября 2023 года.

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ было учреждено в 1949 году. В его задачи входит предоставление медицинской, социальной, продовольственной помощи и образования 5,9 млн беженцев в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан, в Иордании, Ливане, Сирии. БАПОР финансируется за счет добровольных взносов государств - членов ООН, а также стран Евросоюза и международных неправительственных организаций.