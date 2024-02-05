СМИ: власти Латвии могут продать Дом Москвы в Риге

Председатель комитета по национальной безопасности латвийского парламента Айнарс Латковскис ранее призвал кабмин "направить вырученные средства Украине"

ВИЛЬНЮС, 5 февраля. /ТАСС/. Правительство Латвии должно в ближайшее время принять решение о дальнейшей продаже либо сдаче в аренду Дома Москвы в Риге, который ранее латвийские власти незаконно экспроприировали у российской столицы. Об этом сообщил портал гостелерадио Lsm.lv со ссылкой на Министерство транспорта.

"В настоящее время ведется работа над докладом, который будет направлен в Кабинет [министров] и который [будет содержать] различные варианты использования этого здания. Каким будет решение, я не могу сказать на данный момент, но это будет либо аренда, либо продажа", - цитирует портал представителя ведомства Лигиту Ауструпе. Отмечается, что председатель комитета по национальной безопасности латвийского Сейма (однопалатный парламент) Айнарс Латковскис призвал кабмин "продать здание и направить вырученные средства Украине".

Ранее в январе 2024 года Сейм принял закон о передаче Дома Москвы в Риге в собственность латвийского государства. Посольство России в ответ заявило, что принятие этой инициативы является правовым произволом и актом государственного грабежа. Дипмиссия уведомила латвийскую сторону о неизбежности ответных мер, включая предъявление Риге компенсационных требований за причиненный материальный ущерб, а также убытки, понесенные в результате остановки деятельности Дома Москвы. Право собственности на здание закреплено за департаментом городского имущества российской столицы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 12 января заявила, что Москва квалифицирует экспроприацию культурно-делового центра "Дом Москвы" в Риге как рейдерство и воровство в государственном масштабе. Она также добавила, что ответные шаги РФ на такой шаг Латвии будут крайне болезненными.