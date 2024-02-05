Кличко выступил против отставки главкома ВСУ Залужного

Мэр Киева отметил, что "общество обсуждает и напряженно ожидает, чем завершится ситуация с планами президента уволить главнокомандующего Вооруженными силами Украины"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Мэр Киева Виталий Кличко выступил против ожидаемой отставки главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного и призвал власти прекратить политические интриги. Об этом он написал в Telegram-канале.

Кличко отметил, что "общество обсуждает и напряженно ожидает, чем завершится ситуация с планами президента уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного". "К сожалению, настал момент, когда политика может перевесить здравый смысл и интересы государства, - продолжил он. - И этот момент зависит не от Залужного. Надеюсь, власть поймет всю серьезность шагов, которые совершает сейчас, и всю полноту своей ответственности".

Мэр Киева указал, что действия власти должны быть направлены на укрепление боеспособности армии и единение общества. "Направлены ли на это анонсированные намеками рокировки? Общество не уверено. И на это необходимо обратить внимание. И прекратить, наконец, политические интриги и внутреннюю борьбу", - добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу RAI признал, что рассматривает возможность перестановок в военном руководстве страны. Сообщения со ссылкой на источники об отставке Залужного появились в украинских СМИ и соцсетях 29 января. В тот день Зеленский якобы предложил главкому ВСУ добровольно уйти в отставку, но тот отказался. Теперь Зеленский может отправить его в отставку указом. Данную информацию со ссылкой на свои источники подтвердил ряд зарубежных СМИ. Отставку Залужного украинские издания связывают с провалом летнего "контрнаступления" ВСУ и политическими амбициями главнокомандующего.