Киргизия ратифицировала меморандум о присоединении Белоруссии к ШОС

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон о ратификации меморандума об обязательствах республики в целях получения статуса государства - члена ШОС

БИШКЕК, 5 февраля. /ТАСС/. Киргизия завершила процедуру ратификации документа о присоединении Белоруссии к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон о ратификации меморандума об обязательствах Республики Беларусь в целях получения статуса государства - члена ШОС, говорится в сообщении. Как напомнили в пресс-службе, этот законопроект был принят парламентом Киргизии 20 декабря 2023 года.

Закон разработан в целях выполнения соответствующих внутригосударственных процедур и вступает в силу со дня официального опубликования, уточнили в пресс-службе.

Меморандум был подписан в ходе заседания Совета глав государств - членов ШОС 4 июля 2023 года.