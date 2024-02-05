El País: ЕС выделит €200 млн Мавритании на помощь с нелегальной миграцией

Как отметила газета, значительное число лодок, отплывающих из страны в сторону Канарских островов, вызвало беспокойство Мадрида

МАДРИД, 5 февраля. /ТАСС/. Евросоюз выделит около €200 млн Мавритании на помощь в сдерживании потока нелегальной миграции. Об этом сообщила газета El País.

По ее информации, значительное число лодок, отплывающих из африканской страны в сторону Канарских островов, вызвало беспокойство Мадрида. Власти королевства оказали давление на Брюссель, чтобы он выделил больше средств Мавритании, столкнувшейся с кризисом беженцев из-за сложной ситуации в Мали. "Крайне важно уделить основное внимание финансированию Мавритании, иначе ситуация ухудшится", - приводит газета слова источника в правительстве Испании.

Ожидается, что на этой неделе премьер-министр королевства Педро Санчес посетит африканскую страну вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Ключевой темой для обсуждения станет борьба с нелегальной миграцией.

Как сообщало МВД Испании, в прошлом году около 55,6 тыс. мигрантов попали в Испанию морским путем, что на 92,3% больше показателя, зафиксированного годом ранее. При этом большая часть нелегалов (39,9 тыс.) прибыла на Канарские острова.